أسعار طرازات «سيات أتيكا» تقفز 160 ألف جنيه خلال أكتوبر

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» في مصر، عن زيادة أسعار طرازات سيات أتيكا بقيمة تتراوح بين 85 إلى 160 ألف جنيه لبعض الفئات داخل السوق المحلية.

قفزت أسعار طرازات سيات أتيكا» الفئة الأولى «Style» إلى 760 ألف جنيه، بدلًا من 675 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «أتيكا» الفئة الثانية «Style Plus» إلى 835 ألف جنيه، مقارنة بنحو 725 ألفًا.

ارتفع سعر طرازات «أتيكا» الفئة الثالثة «Experience» إلى 940 ألف جنيه، مقابل 785 ألفًا.

وصعدت أسعار سيارات «أتيكا» الفئة الرابعة «FR» إلى 960 ألف جنيه، مقابل ألفًا 800 سابقًا.

وتنتمي «سيات أتيكا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «سيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان.