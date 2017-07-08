أسعار طرازات سانج يونج بعد زيادة مصروفات الشحن

أحمد عوضقررت شركة عربيات، وكيل العلامة الكورية سانج يونج، رفع أسعار طرازاتها بنسبة تتراوح بين 0.3 و1.6%، بمقدار يتراوح بين 1 و5 آلاف جنيه بمختلف فئاتها، خلال الفترة من مارس الماضي حتى الآن وبعد زيادة أسعار الشحن.ورصدت "المال" من خلال خدمة عملاء سانج يونج ارتفاع أسعار طراز سانج يونج "تيفولي"، ل

أحمد عوض

قررت شركة عربيات، وكيل العلامة الكورية سانج يونج، رفع أسعار طرازاتها بنسبة تتراوح بين 0.3 و1.6%، بمقدار يتراوح بين 1 و5 آلاف جنيه بمختلف فئاتها، خلال الفترة من مارس الماضي حتى الآن وبعد زيادة أسعار الشحن.





ورصدت “المال” من خلال خدمة عملاء سانج يونج ارتفاع أسعار طراز سانج يونج “تيفولي”، لنحو 303 آلاف جنيه لفئة الـ”COMFORT” خلال يوليو الحالي، مقارنة بأسعارها خلال مارس، التى بلغت 298، كما ارتفعت أسعار “تيفولي” فئة الـ”STYLE” لنحو 323 ألف جنيه، مقابل 322، فيما بلغت أسعار فئة الـ”SPORT” نحو 352 ألف جنيه، مقارنة بـ347 ألف جنيه.

ووفقًا ﻷحدث أسعار سانج يونج XLV بلغت أسعار فئة الـ”COMFORT” نحو 315 ألف جنيه، مقابل 310، كما ارتفعت أسعار فئة الـ”LUXURY” لنحو 364 ألف جنيه، بدلًا من 359، بينما استقرت أسعار سانج يونج XLV عند 363 ألف جنيه.

وأرجع مصدر مسئول بعربيات صعود أسعار طرازات العلامة الكورية”سانج يونج”، إلى ارتفاع التكلفة الاستيرادية للسيارات، عبر الزيادة المحصَّلة على خدمات النقل، خاصة من قِبل شركات الشحن، تحت وطاة قرار الحكومة زيادة أسعار المشتقات خلال اﻷسبوع الماضي، متوقعًا أن تتراجع حجم مبيعات سوق السيارات نسبيًّا خلال النصف الثاني من العام الحالي، مقارنة بالمبيعات الإجمالية للنصف اﻷول من 2017، بالتزامن مع زيادة الأعباء على المستهلكين الراغبين باقتناء سيارة جديدة، في ظل ارتفاع حجم التكلفة.