أسعار طرازات «بي واي دي F3» و«لادا جرانتا» في مبادرة إحلال السيارات

نشر الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي “gogreen“، أسعار سيارات «بي واي دي» و«لادا» المشاركة ضمن مبادرة إحلال وتحويل المركبات القديمة التى تم الإعلان عنها، مطلع يناير الماضي، على هامش افتتاح المعرض الأول لإحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

وتشارك شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «بي واى دي» و«لادا»، في مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال تقديم طرازين «BYD F3، وجرانتا»- ذات النسخة المجمعة محليًّا.

وبحسب البيانات المعلَنة عن موقع “gogreen“، تعرض سيارات «بي واى دي F3» بأسعار تبدأ من 166.5 إلى 175.5 ألف جنيه لمختلف الفئات.

فى المقابل حددت أسعار طرازات «لادا جرانتا» بقيمة تتراوح بين 157.5 و145.8 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ونشر الموقع الرسمي إمكانية خدمة السداد النقدي للسيارات ضمن مبادرة الإحلال، بجانب إتاحة خدمات التقسيط لمدة زمنية تتراوح بين 7 و10 سنوات.

أسعار سيارات «بي واي دي» و«لادا» في مبادرة إحلال السيارات