أسعار «شيري أريزو 5» موديل 2021 (صور)

قدرت الفئة الأولى بنحو 169.9 ألف جنيه

أعلنت مجموعة “جي بي غبور أوتو“- الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي” فى مصر، أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2021 لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وبحسب قائمة أسعار «شيري» قدرت طرازات «أريزو 5» فئة «M/T » إلى 169.9 ألف جنيه.

وحددت أسعار سيارات شيرى «أريزو 5» فئة «A/T Baseline» بقيمة بلغت 188 ألف جنيه، وسعرت فئة “A/T Baselin Leather” بنحو 189.9 ألف جنيه.

وتقدم طرازات شيري «أريزو 5» فئة «H/L» بسعر 202.9 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمي طراز «شيري أريزو 5» موديل 2021 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تعتمد «أريزو 5» على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.