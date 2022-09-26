أسعار شرائح الكهرباء لكافة المشتركين والمنازل بعد تأجيل زيادتها

يعاني بعض المستهلكين من ارتفاع فواتير الكهرباء على الرغم من ثبات أسعار شرائح الكهرباء لكافة المشتركين لمدة 6 أشهر بناء على توجيه رئاسي لعدم زيادة أعباء المواطنين، فيما تبرر وزارة الكهرباء ارتفاع الفواتير إلى زيادة استهلاك بعض المواطنين خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع الحرارة.

فيما أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة، في تصريحات لـ”المال” أن أسعار شرائح الكهرباء مازالت مدعمة لعدد من المشتركين المنزليين وبعض الشرائح التجارية في إطار قرار الحكومة بمساعدة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحرك أسعار عدد من الخدمات والسلع.

الكهرباء

قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء والذي يأتي ضمن خطة الحكومة لخفض دعم الكهرباء يأتي بالتزامن مع أزمة عالمية دفعت سعر برميل النفط باتجاه 120 دولارًا في أحد الشهور

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اعلن حرص الحكومة على متابعة أسعار الوقود والطاقة، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرار عدم زيادة أسعار الكهرباء، للمرة الثالثة لكي لا يضاف أعباء جديدة على المواطنين.

وكان من المقرر زيادة أسعار الكهرباء في عام 2018/2019، قبل أن تتخذ الحكومة قرارًا بتأجيل هذه الزيادة، ثم اتخذت قرارًا مماثلًا في العام المالي 2021/2022، قبل أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار التأجيل الأخير.

وكان من المفترض، قبل قرار التأجيل، زيادة عوائد قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2022-2023، إلى 358.8 مليار جنيه (19.17 مليار دولار)، مقارنة مع 317.5 مليار جنيه (16.97 مليار دولار) في العام المالي 2021-2022.

وترصد المال أسعار شرائح الكهرباء للاستخدام المنزلي والتى يتم تطبيقها حاليا وهي كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا ).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا ).

3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا ).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش ).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا ).

6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا ).

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).

وتتضمن أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى:

1-الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشا).

2- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 120 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155

5-الشريحة الخامسة لأكثر من ألف كيلو وات (160)