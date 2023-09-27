أسعار سيارات JMC نصف النقل ترتفع 20 ألف جنيه

أرسلت شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الوكيل المحلي لـ«فوتون، و jmc»، لشبكة موزعيها المعتمَدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات jmc نصف نقل «البيك أب»، بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وصعدت أسعار سيارات JMC نصف نقل الفئة الأولى “شاسيه بدون تكييف” إلى 474.9 ألف جنيه، بدلًا من 454.9 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار طرازات جي إم سي الفئة الثانية “صندوق بدون تكييف” إلى 484.9 ألف جنيه، مقابل 464.9 ألف.

وقفز سعر سيارات جي إم سي الفئة الثالثة “صندوق بتكييف” إلى 519.9 ألف جنيه، مقارنة مع نحو 499.9 ألف.