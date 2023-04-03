أسعار سيارات JMC النقل تقفز 27 ألف جنيه خلال أبريل

أرسلت شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فوتون، وjmc»، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة فى أسعار سيارات jmc النقل بقيمة بلغت 27 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى.

وصعدت أسعار سيارات JMC التجارية الفئة الأولى “شاسية” إلى 379.9 ألف جنيه، بدلًا من 352.7 ألف.

وقفزت أسعار طرازات “جي ام سي” الثانية “صندوق” إلى 389.9 ألف جنيه، مقابل 362.7 ألف.

وارتفعت أسعار مركبات JMC النقل الفئة الثالثة “شاسية + تكييف” إلى 409.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 382.7 ألف.

وقدرت أسعار جي ام سي الفئة الرابعة “صندوق + تكييف” بنحو 419.9 ألف جنيه، مقابل 392.7 ألف.