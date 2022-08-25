أسعار سيارات «BYD F3» تقفز 35 ألف جنيه خلال أغسطس

أخطرت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «BYD، ولادا» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات BYD F3 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 30 إلى 35 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

ارتفعت أسعار سيارات BYD F3 الفئة الأولى «M/T» إلى 275 ألف جنيه، بدلًا من 245 ألف سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات BYD F3 الفئة الثانية «A/T» إلى 310 آلاف جنيه، مقابل 275 ألف.

ينتمي طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات بي واي دي F3 موديل 2022

زودت سيارات بي واى دي F3 ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

ودعمت ببعض التجهيزات ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية، وإيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED».

وتحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وزجاج أمامي مظلل، ومسند يد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».