أسعار سيارات «هيونداي i20» ترتفع 15 ألف جنيه

أرسلت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات هيونداي i20 بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

قفزت أسعار طرازات هيونداي I20 الفئة الأولى «Spirit» إلى 400 ألف جنيه، مقابل 385 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات هيونداي I20 الفئة الثانية «Dynamic» إلى 420 ألف جنيه، بدلًا من 405 آلاف.

وصعدت طرازات هيونداى I20 الفئة الثالثة «Elite» بنحو 430 ألف جنيه، مقارنة بنحو 415 ألفًا.

وتقدم الفئة الرابعة «Ultimate» بسعر 440 ألف جنيه، مقابل 425 ألفًا.

وينتمي طراز هيونداي i20 لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 99 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

زودت سيارات هيونداي i20 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام التوازن الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وخاصية توقف المركبة عند التصادم، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير للمسافات الخلفية».

تقدم السيارة بمجموعة ببعض التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك، مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع وجود إشارات جانبية، مقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، مكيف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، مدخل USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، شاحن خلفي، وغيرها”.

دعمت طرازات هيونداي i20 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها «كاميرا خلفية، وعجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد، مكيف هواء أوتوماتيك، إضاءة داخلية خافتة، مفتاح ذكي، خاصية تشغيل إدارة المحرك عن بعد، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

وتقدم سيارات هيونداي i20 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية بإضاءة LED، وشبكة أمامية مطلاة باللون الأسود، حليات خارجية من الكروم، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية جانبية، و مرآة ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير للمسافات الأمامية ، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسوة من الجلد، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».