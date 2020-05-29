أسعار سيارات هيونداي فيلوستر المستعملة تبدأ من 160 ألف جنيه

من موديلات 2012 حتى 2016

رصدت “المال” أسعار سيارات هيونداي فيلوستر المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع البيع الإلكتروني، ومنها «هتلاقي، وكونتكت، وأوليكس»، وتراوحت بين 160 و240 ألف جنيه من مختلف الموديلات من 2012 حتى 2016.

يشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى؛ لعدة عوامل، ومنها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، المدة الزمنية لرخصة المركبة».

هيونداي فيلوستر 2012

تعرض سيارات هيونداي فيلوستر المستعملة موديل 2012 على منصات البيع الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 165 و240 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي فيلوستر 2012” على أن تشمل النحو التالى:

هيونداي فيلوستر 2013

قدرت أسعار سيارات هيونداي فيلوستر المستعملة موديل 2013 المعروضة على مواقع البيع والتسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 160 و170 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي فيلوستر 2013″، على أن تتضمن النحو التالى:

هيونداي فيلوستر 2016

تباع سيارات هيونداي فيلوستر المستعملة موديل 2016 المتداولة على منصات البيع الإلكتروني، بسعر 205 آلاف جنيه.

وتتواجد الحالة المعروضة من موديلات “هيونداي فيلوستر 2016″، على أن تشمل النحو التالى:

ينتمي طراز «هيونداي فيلوستر» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج 138 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 123 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التي تتضمن مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها « الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الاطارات”.

وتحتوى على نظام توفير الوقود ECO، وفتحة سقف بانوراما، ومثبت سرعة ، ومرايات كهربائية جانبية، ووغيرها”.

الأبعاد الخارجية