أسعار سيارات هيونداي فيرنا المستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

من موديلات 2015 حتى 2019

رصدت «المال» أسعار سيارات هيونداي فيرنا المستعملة المعروضة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، ومنها “هتلاقي، وكونتكت كار”، وتراوحت بين 100 و190 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019.

يذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعدة عوامل، ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، المدة الزمنية لرخصة المركبة».

هيونداي فيرنا 2015

قدرت أسعار سيارات هيونداي فيرنا المستعملة موديل 2015 المعروضة على المنصات الإلكترونية بقيمة تتراوح بين 100 و167 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي فيرنا 2015” على النحو التالى:

هيونداي فيرنا 2016

تعرض سيارات هيونداي فيرنا المستعملة موديل 2016 على مواقع التسويق الإلكتروني بسعر يتراوح بين 118 و175 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي فيرنا 2016″، على النحو التالى:

هيونداي فيرنا 2017

تباع طرازات هيونداي فيرنا المستعملة موديل 2017، المتداولة على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 100 و161 ألف جنيه.

تتواجد الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي فيرنا 2017″، على النحو التالى:

هيونداي فيرنا 2018

تراوحت أسعار سيارات هيونداي فيرنا المستعملة المعروضة على مواقع التسويق الإلكتروني، بين 125 و185 ألف جنيه.

تتوافر الحالات المعروضة من موديلات”هيونداي فيرنا 2018″، على النحو التالى:

هيونداي فيرنا 2019

تعرض طرازات هيونداي فيرنا المستعملة موديل 2019، المتداولة على المنصات الإلكترونية، بسعر يتراوح بين 150 و190 ألف جنيه.

تتواجد الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي فيرنا 2019″، على النحو التالى:

يشار إلى أن مجموعة “جي بي غبور أوتو“- الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداي» أعلنت فى سوقت سابق عن وقف إنتاج سيارات “فيرنا” بمصانعها نهاية عام 2018.

وينتمى طراز “هيونداي فيرنا” لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 105 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبينات العلنة عن «هيونداي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8 لترات، عند قطع مسافات تصل ‘لى 100 كم.