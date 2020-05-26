أسعار سيارات هيونداي النترا المستعملة تبدأ من 110 آلاف جنيه

من موديلات 2015 حتى 2019

رصدت ” المال” أسعار سيارات هيونداي النترا المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، ومنها “هتلاقي، وكونتكت كار”، وتراوحت بين 110 و365 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لعدة عوامل، ومنها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، المدة الزمنية لرخصة المركبة».

هيونداي النترا 2015

قدرت أسعار سيارات هيونداي النترا المستعملة موديل 2015 على منصات التسويق والبيع الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 185 و275 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي النترا 2015” على النحو التالى:

هيونداي النترا 2016

تعرض سيارات هيونداي النترا المستعملة موديل 2016 على مواقع التسويق الإلكتروني بسعر يتراوح بين 160 و285 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي النترا 2016″، على النحو التالى:

هيونداي النترا 2017

تراوحت أسعار سيارات هيونداي النترا موديل 2017، المتداولة على منصات التسويق الإلكتروني، بين 170 و315 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي النترا 2017″، على النحو التالى:

هيونداي النترا 2018

تباع سيارات هيونداي النترا المستعملة موديل 2018 المعروضة على مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 193 و330 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي النترا 2018″، على النحو التالى:

هيونداي النترا 2019

وقدرت أسعار سيارات هيونداي النترا موديل 2019، المتداولة على المنصات الإلكترونية، بقيمة تتراوح بين 175 و365 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “هيونداي النترا 2019″، على النحو التالى:

ويتوافر إصداران من طرازات هيونداي النترا في السوق المحلية؛ الفئة الأولى – “مجمعة محليًا HD” – مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

الإصدار الثاني من – «النترا AD» – ذات النسخة المستوردة، مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 127 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر، تتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.