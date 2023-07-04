أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2024 تصل إلى 700 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي لـ«هيونداي»، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بقيمة بلغت 50 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد الأولى 615 665 الثانية 625 675 الثالثة 640 690 الرابعة 650 700 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

ودعمت طرازات «هيونداي النتراHD » – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وزودت السيارة طرازات «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، وغيرها».

وتقدم «النتراHD » – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية، وغيرها».