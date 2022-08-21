أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» تقفز 5000 جنيه

أقرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

وقفزت أسعار طرازات هيونداي إلنترا HD الفئة الأولى «GL» إلى 350 ألف جنيه، مقابل 345 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «إلنترا HD» الفئة الثانية «GL SR» إلى 360 ألف جنيه، مقارنة بنحو 355 ألفًا.

وصعدت أسعار طرازات «إلنترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» إلى 370 ألف جنيه، مقابل 365 ألف.

وقدرت أسعار سيارات «إلنترا HD» الفئة الرابعة «GL DAB ABS» بنحو 380 ألف جنيه، بدلًا من 375 ألف.

وينتمي طراز «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، يخرج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

مواصفات هيونداي إلنترا HD موديل 2023

تقدم سيارات هيونداي إلنترا HD – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وزودت السيارة طرازات «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، وغيرها».

ودعمت طرازات هيونداي إلنترا HD- الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية، وغيرها».

في المقابل، تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».