أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» ترتفع 5000 جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 330 إلى 500 ألف جنيه لمختلف الفئات

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، صعدت أسعار طرازات «إلنترا CN7» الفئة الأولى «SMART» إلى 330 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار سيارات «إلنترا CN7» الفئة الثانية «SMART SAFETY» إلى 340 ألف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات «إلنترا CN7» الفئة الثالثة «SMART FUN» إلى 352 ألفًا.

وحددت أسعار طرازات «إلنترا CN7» الفئة الرابعة «SMART PLUS» إلى 378 ألفًا.

وقدرت طرازات «إلنترا CN7» الفئة الخامسة بحو 403 آلاف.

وتقدم سيارات «إلنترا CN7» الفئة السادسة «ADVANCED» بنحو 440 ألفًا، والفئة السابعة «PREMIUM» بـ500 ألف جنيه في السوق المحلية.

ينتمي طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.