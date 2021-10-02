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أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» ترتفع 2000 جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 223.9 إلى 259.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 10:26 م, السبت, 2 أكتوبر 21 10:26 م, السبت, 2 أكتوبر 21

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أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» بقيمة 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية، صعدت أسعار طرازات «أكسنت RB» الفئة الأولى «GL» إلى 223.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 2219.9 ألفًا سابقًا.

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وارتفعت أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» الفئة الثانية «GL SR» إلى 233.9 ألف جنيه، مقابل 232.9 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «أكسنت RB» الفئة الثالثة «GL DAB+ABS» إلى 239.9 ألف جنيه، بدلًا من 237.9 ألفًا.

وحددت أسعار سيارات «أكسنت RB» الفئة الرابعة «GL DAB+ABS PLUS» بنحو 249.9 ألف جنيه، مقابل 247.9 ألفًا.

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وقدرت أسعار طرازات «أكسنت RB» الفئة الخامسة«GL HL» بسعر 259.9 ألف جنيه، بدلًا من 257.9 ألفًا.

ينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

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بقلم المال - خاص

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