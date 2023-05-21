أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» ترتفع 20 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«هيونداي» عن زيادة أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 20 إلى 21 ألف جنيه لمختلف الفئات.
أسعار هيوداي أكسنت RB
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|GL
|560
|480
|GL SR
|570
|490
|GL DAB+ABS
|485
|505
|GL DAB+ABS Plus
|499
|520
|GL HL
|509
|530
وتنتمي «أكسنت RB» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.
وتقدم طرازات هيونداي
وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».
وتقدم طرازات «أكسنت RB» الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».
وزودت طرازات «أكسنت RB»- الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخليه مطلاء من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».
وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».