أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» ترتفع 20 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«هيونداي» عن زيادة أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 20 إلى 21 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار هيوداي أكسنت RB

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 560 480 GL SR 570 490 GL DAB+ABS 485 505 GL DAB+ABS Plus 499 520 GL HL 509 530 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «أكسنت RB» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتقدم طرازات هيونداي

– الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتقدم طرازات «أكسنت RB» الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

وزودت طرازات «أكسنت RB»- الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخليه مطلاء من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».