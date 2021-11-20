أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB بـ «مبادرة الإحلال» ترتفع 9%

بلغت الزيادات فى أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB المشاركة فى مبادرة الإحلال أكثر من 18 ألف جنيه

ارتفعت أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات القديمة التى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعي – البنزين” بقيمة تتراوح ما بين 18,365 جنيه، وحتى 18,600 جنيه.

وقدرت نسبة التغيرات السعرية فى أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا ما بين 8% إلى 9%.

وتتوافر السيارة بالمبادرة عبر 5 فئات مختلفة.

أسعار فئات هيونداي أكسنت RB بمبادرة الإحلال

وارتفع سعر الفئة الأولى من هيونداي أكسنت RB بقيمة 18,365 جنيه، لتسجل 214,250 جنيه بدلًا من 195,885 ألف جنيه.

وصعد سعر الفئة الثانية بقيمة 18,600 جنيه ليقدر سعرها الأن بـ 224,250 جنيه بدلًا من 205,650 جنيه.

كما ارتفع سعر الفئة الثالثة بقيمة 18,600 جنيه لتسعر حاليًا بـ 230,250 جنيه بدلًا من 211,650 جنيه.

أما الفئة الرابعة فيقدر سعرها حاليًا بـ 240,250 جنيه، بدلًا من 221,650 جنيه، بزيادة قدرها 18,600 جنيه.

وقفز سعر الفئة الخامسة بقيمة 18,600 جنيه ليبلغ سعرها الأن 250,250 ألف جنيه

مواصفات سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2022

ينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي>

وتبلغ قوة محرك السيارة 125 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

أعلنت وزارة المالية رسميًا عن زيادة أسعار سيارات هيونداي وشيري المشاركة فى مبادرة الإحلال بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 9%.

وتراوحت الزيادات فى أسعار سيارات هيونداي المشاركة فى مبادرة الإحلال ما بين 7% إلى 8%.

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن الزيادات فى أسعار سياارت هيونداي وشيري جاءت فى إطار البرتوكول الموقع بين شركات إنتاج السيارات، وادارة المبادرة.

وأوضح أن الزيادات السعرية جاءت منطقية فى ضوء الزيادات التى تشهدها أسعار الممكونات عالميًا، علاوة عن تأثر الصناعة العالمية بنقص الرقائق الالكترونية.

وأشار إلى أن نقص بعض مكونات الإنتاج أدت الي الزيادة في اسعار انتاج السيارات علي مستوي الاسواق العالمية وبالتالي تأثرت بها الاسواق المحلية في جميع دول العالم ومنها مصر.