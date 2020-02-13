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أسعار سيارات هوندا سيفيك تتراجع 20 ألف جنيه (صور)

تراجعت إلى 459 ألف جنيه، بدلًا من 479 ألف.
المال - خاص 3:35 م, الخميس, 13 فبراير 20 3:35 م, الخميس, 13 فبراير 20

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خفضت شركة النيل للتجارة والهندسة -إحدى شركات مجموعة الفطيم، وكيل العلامة اليابانية هوندا في مصر- أسعار سيارات هوندا سيفيك 2020، بقيمة بلغت 20 ألف جنيه خلال فبراير الحالى.

وتراجعت أسعار سيارات هوندا سيفيك إلى 459 ألف جنيه، بدلًا من 479 ألفًا سابقًا.

وينتمى هوندا سيفيك لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن / متر، مدعمة بناقل حركة خماسى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى مدة زمنية 11.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4630 مم
العرض1799 مم
الارتفاع1433 مم
سعة الشنطة الخلفية525 لتر
سعر هوندا سيفيك
هوندا سيفيك 2020

مواصفات هوندا سيفيك 2020

زودت سيارات هوندا سيفيك 2020 بالعديد من المواصفات القياسية، ووسائل الأمن والسلامة، منها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفراملEBD».

واحتوت على جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، وخاصية النظام الذكي لركن السيارة، ونظام مفتاح تشغيل/ إيقاف المحرك، وفتحة سقف، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة.

هوندا سيفيك
هوندا سيفيك
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بقلم المال - خاص

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