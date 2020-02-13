أسعار سيارات هوندا سيفيك تتراجع 20 ألف جنيه (صور)

تراجعت إلى 459 ألف جنيه، بدلًا من 479 ألف.

خفضت شركة النيل للتجارة والهندسة -إحدى شركات مجموعة الفطيم، وكيل العلامة اليابانية هوندا في مصر- أسعار سيارات هوندا سيفيك 2020، بقيمة بلغت 20 ألف جنيه خلال فبراير الحالى.

وتراجعت أسعار سيارات هوندا سيفيك إلى 459 ألف جنيه، بدلًا من 479 ألفًا سابقًا.

وينتمى هوندا سيفيك لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن / متر، مدعمة بناقل حركة خماسى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى مدة زمنية 11.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4630 مم العرض 1799 مم الارتفاع 1433 مم سعة الشنطة الخلفية 525 لتر

هوندا سيفيك 2020

مواصفات هوندا سيفيك 2020

زودت سيارات هوندا سيفيك 2020 بالعديد من المواصفات القياسية، ووسائل الأمن والسلامة، منها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفراملEBD».