أسعار سيارات هوندا سيفيك المستعملة تبدأ من 120 ألف جنيه

من موديلات 2012 حتى 2018

قدرت أسعار سيارات هوندا سيفيك المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، ومنها «أوليكس،وكونتكت كار»، بقيمة تتراوح بين 120 و460 ألف جنيه من موديلات 2012 حتى 2018.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى في السوق المحلية لعدة عوامل رئيسية منها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار هوندا سيفيك المستعملة

تراوحت أسعار سيارات هوندا سيفيك المستعملة موديل 2012، المعروضة على منصات التسويق الإلكتروني، بين 195 و270 ألف جنيه.

وتشير الحالات التالية إلى تفاصيل سيارات هوندا سيفيك المستعمة موديل 2012، على أن تشمل النحو التالي:

سعر هوندا سيفيك موديل 2013

تعرض سيارات هوندا سيفيك المستعملة موديل 2013 على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 248 و275 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية بيانات سيارات هوندا سيفيك المستعمة موديل 2013، على أن تتضمن النحو التالي:

أسعار هوندا سيفيك مستعملة 2015

تباع سيارات هوندا سيفيك المستعملة موديل 2015 على منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 120 و340 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية تفاصيل سيارات هوندا سيفيك المستعمة موديل 2015، على أن تشمل النحو التالي:

سعر هوندا سيفيك موديل 2016

قدرت أسعار سيارات هوندا سيفيك موديل 2016، المعروضة على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة بلغت 310 ألف جنيه.

وتشير الحالة التالية إلى بيانات طرازات هوندا سيفيك المستعمة موديل 2016، على أن تتضمن النحو التالي:

أسعار هوندا سيفيك موديل2017

تراوحت أسعار سيارات هوندا سيفيك المستعملة موديل 2017 المتداولة على المنصات الإلكترونية، بين 405 و430 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية إلى تفاصيل طرازات هوندا سيفيك المستعملة موديل 2017، على أن تشمل النحو التالي:

سعر هوندا سيفيك موديل 2018

تباع سيارات هوندا سيفيك المستعملة موديل 2018 على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 390 و460 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية بيانات سيارات هوندا سيفيك المستعملة موديل 2018، على أن تتضمن النحو التالي:

هوندا سيفيك

يشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى للعوامل التالية «حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة».