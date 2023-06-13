أسعار سيارات «هوندا سيتي» تلامس المليون جنيه لأول مرة

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «هوندا»، عن الأسعار الجديدة لسيارات هوندا سيتي موديل 2022 لتلامس المليون جنيه للفئة الأعلى لأول مرة في السوق المحلية.
أسعار هوندا سيتي
|الفئة
|السعر الجديد
|LX
|950
|LX SPORT
|990
وتنتمي هوندا سيتي إلى فئة الطرازات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.
وزودت السيارة عبر مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «2 وسادة هوائية- نظام الفرامل المانعة للانغلاق- توزيع إلكتروني للفرامل- نظام الثبات الإلكتروني مع خاصية التحكم فى الجر Hill Start Assist- نظام مراقبة ضغط الإطارات».
ودعمت طرازات «سيتي» بباقة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت السرعة – خاصية الدخول الذكي – امكانية تشغيل المحرك من خلال الريموت – زر تشغيل المحرك – إمكانية فتح الشنطة الخلفية بدون استخدام المفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – كاميرا خلفية – مرايات جانبية كهربائية – مصد خلفي – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة».
وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من « 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وويب لينك – عدد 2 مدخل USB – عجلة القيادة متعددة المهام، وغيرها».
وتقدم طرازات هوندا سيتي – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ من بينها «مصابيح ضباب LED – مرايات جانبية كهربائية Sporty Black – مصعد خلفي رياضي – عجلة القيادة مزودة مبدل للسرعات من خلال عجلة القيادة – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».