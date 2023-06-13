أسعار سيارات «هوندا سيتي» تلامس المليون جنيه لأول مرة

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «هوندا»، عن الأسعار الجديدة لسيارات هوندا سيتي موديل 2022 لتلامس المليون جنيه للفئة الأعلى لأول مرة في السوق المحلية.

أسعار هوندا سيتي

الفئة السعر الجديد LX 950 LX SPORT 990 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي هوندا سيتي إلى فئة الطرازات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.

وزودت السيارة عبر مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «2 وسادة هوائية- نظام الفرامل المانعة للانغلاق- توزيع إلكتروني للفرامل- نظام الثبات الإلكتروني مع خاصية التحكم فى الجر Hill Start Assist- نظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت طرازات «سيتي» بباقة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت السرعة – خاصية الدخول الذكي – امكانية تشغيل المحرك من خلال الريموت – زر تشغيل المحرك – إمكانية فتح الشنطة الخلفية بدون استخدام المفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – كاميرا خلفية – مرايات جانبية كهربائية – مصد خلفي – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من « 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وويب لينك – عدد 2 مدخل USB – عجلة القيادة متعددة المهام، وغيرها».

وتقدم طرازات هوندا سيتي – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ من بينها «مصابيح ضباب LED – مرايات جانبية كهربائية Sporty Black – مصعد خلفي رياضي – عجلة القيادة مزودة مبدل للسرعات من خلال عجلة القيادة – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».