أسعار سيارات «هافال H6» تقفز 50 ألف جنيه خلال أبريل

أقرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، شبكة زيادات في أسعار سيارات «هافال H6» بقيمة تتراوح بين 45 إلى 50 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، قفزت أسعار طرازات «هافال H6» الفئة الأولى «Standard» إلى 490 ألف جنيه، مقارنة بنحو 445 ألفًا سابقًا.

وارتفعت سيارات «هافال H6» الفئة الثانية «Deluxe» بنحو 520 ألف جنيه، بدلًا من 475 ألفًا.

وقدرت طرازات «هافال H6» الفئة الثالثة «Deluxe SR» بسعر 540 ألف جنيه، مقابل 495 ألفًا.

وحددت سعر «هافال H6» الفئة الرابعة «High Deluxe» بقيمة بلغت 580 ألف جنيه، مقارنة بنحو 530 ألفًا.

ينتمي طراز «هافال H6» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.