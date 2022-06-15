أسعار سيارات «هافال H6» ترتفع 5 آلاف جنيه

أخطرت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «هافال H6» بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، ارتفعت أسعار طرازات «هافال H6» الفئة الأولى «Standard» إلى 525 ألف جنيه، بدلًا من 520 آلاف جنيه.

وحددت أسعار سيارات «هافال H6» الفئة الثانية «Deluxe» إلى 555 ألف جنيه، مقابل 550 ألفًا.

وقدرت طرازات «هافال H6» الفئة الثالثة «Deluxe SR» بسعر 575 ألف جنيه، مقارنة بنحو 555 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «هافال H6» الفئة الرابعة «High Deluxe» إلى 625 ألف جنيه، بدلًا من 620 ألفًا.

ينتمي طراز «هافال H6» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.