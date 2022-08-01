أسعار سيارات «هافال» تقفز 15 ألف جنيه خلال أغسطس

أقرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات هافال بقيمة تتراوح بين 10 إلي 15 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالي.

أسعار هافال جوليون

ارتفعت أسعار طرازات هافال جوليون الفئة الأولى «Standard» إلى 450 ألف جنيه

وصعدت أسعار سيارات «جوليون» الفئة الثانية «Deluxe» إلى 485 ألف.

وقفزت أسعار طرازات «جوليون» الفئة الثالثة «Deluxe SR» إلى 515 ألفا.

ارتفع سعر سيارات «جوليون» الفئة الرابعة «High Deluxe» إلى 540 ألف.

أسعار هافال H6

حددت مجموعة «غبور أوتو» أسعار طرازات هافال H6 الفئة الأولى «Standard» بقيمة بلغت 560 ألف جنيه، والفئة الثانية «Deluxe» بنحو 590 ألفًا،والفئة الثالثة «Deluxe SR» بـ615 ألف، والفئة الرابعة «High Deluxe» بنحو 655 ألف جنيه خلال أغسطس الحالي.