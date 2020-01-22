أسعار سيارات نيسان قشقاي تهبط 19 ألف جنيه

تراجعت أسعار الفئك الأولي إلي 365.9 ألف جنيه

خفضت شركة نيسان موتور إيجيبت موتورز، أسعار سيارات نيسان قسقاي 2020 بقيمة تتراوح بين 17 و19 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى.

وتراجعت أسعار طرازات قشقاي الفئة الأولي إلي 365.9 ألف جنيه، بدلا من 384.9 ألف سابقا.

وإنخفضت أسعار طرازات “قشقاي” الفئة الثانية إلي 401.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 419.9 ألف جنيه.

وهبطت أسعار سيارات نيسان قشقاي 2020 الفئة الثالثة إلي 429.9 ألف جنيه، مقابل 446.9 ألف. نيسان قشقاي 2020

مواصفات نيسان قشقاي 2020

وينتمى طراز نيسان قشقاى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ليولد قوة 115 “حصان”، وعزم أقصي للدوران

165 نيوتن/ متر.

وتعتمد علي منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتي 100 كم / ساعة 12.9 ثانية.

وبحسب المواصفات التى اعتمدتها «نيسان» فى طرازات قشقاى 2020 فقد زودت ببعض التقنيات الحديثة التى تجسد رؤية القيادة الذكية عبر «Nissan Intelligent Mobility» والذى يسمح باستخدام الهواتف من خلال منصات الربط الإلكترونى.

وتزود سيارات نيسان قشقاى 2020 بمصابيح إضاءة أمامية تعمل بتقنية “LED” والإضاءة النهارية لتحسن من خصائص الرؤية مع اختلاف حالة الجو. نيسان قشقاى

أما بالنسبة للتقنيات الذكية التى تمت إضافتها لنيسان قشقاى فقد زودت بشاشة وسائط داخلية 7 بوصة تعمل بخاصية “TOUCH” يمكن من خلالها توصيل هواتف المحمولة عن بنظام “Apple CarPlay” أو “Android Auto”.

وفيما يخص تقنيــات الأمان والسلامة، فإن نيسان اليابانية زودتها بفرامل أوتوماتيكية تعمل إلكترونيـــا فى حالـة الطـــــوارئ “Intelligent Emergency Braking”، بجانب حساسات للتنبيه فى حالة خطر الاصطدام الأمامى أو الخلفى “Intelligent Forward Collision Warning”.

كما زودت بنظام “Intelligent Around View Monitor” الذى يمنح السائق رؤية شاملة من خلال كاميرات 360 درجة لرؤية كل ما يحيط بالسيارة من جميع الاتجاهات.