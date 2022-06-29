أسعار سيارات «نيسان قشقاي» تقفز 40 ألف جنيه

أبلغت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات نيسان قشقاي بقيمة بلغت 40 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

صعدت أسعار طرازات نيسان قشقاي الفئة الأولى «Visa» إلى 579 ألف جنيه، بدلًا من 539 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات «قشقاي» الفئة الثانية «Accenta» إلى 614 ألف جنيه، مقارنة بنحو 574 ألفا.

ارتفع سعر طرازات «قشقاي» الفئة الثالثة «Tekna» إلى 654 ألف جنيه، مقابل 614 ألفًا.

ينتمي طراز «قشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي “تيربو”، يخرج قوة قدرها 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك المركبة من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات نيسان قشقاي 2022 –الفئة الأولى – بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، و فرامل يد كهربائية، وتنظيم مؤازرة الفرامل الإلكتروني، ونظام العزم التفصيلي لتماسك السيارة على الطريق، نظام تحذير لأحزمة الأمان الأمامية والخلفية، نظام الفرامل المؤقت».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «نظام مثبت سرعة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مفتاح ذكي – إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وبرنامج قيادة متعددة، ومصابيح ضباب led أمامية وخلفية – مصابيح LED نهارية- مصابيح LED كاملة، وقضبان سقف».

دعمت ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «مرايات كهربائية وأتوماتيكيًا للطي، شاشة معلوماتية بلوحة العدادات ٧ بوصات، ومكيف مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وفرش المقاعد من القماش، مسند يد أمامي وخلفي، وجنوط رياضية ١٧ بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، ومخارج USB خلفية للشحن، وغيرها

تقدم طرازات «قشقاي» – الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «نظام الفرامل الطارئة الذكي وفرامل طوارئ للتوقف قبل الاصطدام، ونظام التنبيه من الخروج عن الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافة الأمامي والخلفية، ونظام تفعيل الإضاءة العالمية أوتوماتيكيًا».

وتحتوى تلك الفئة أيضًا على بعض التجهيزات الأخرى ومن أبرزها «حساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات ضوء ومطر، وفتحة سقف بانوراما زجاجي، وزجاج خلفى داكن اللون، ومرايات داخلية ذاتية التعتيم، وعجلة القيادة مكسو بالجلد، وشاشة وسائط ٨ بوصات مدعمة بالاتصال عبر أجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – كاميرا للرؤية الخلفية، وتكييف هواء ثنائي المناطق، وغيرها».

زودت سيارات «نيسان قشقاي 2022» – الفئة الثالثة– بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «نظام مثبت السرعة الذكي، إضاءة أمامية متأقلمة، ونظام الكشف عن النقاط العمياء عن الركن، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بذاكرة تخزين، وكاميرات 360 درجة، وإمكانية ضبط مستوى المقاعد كهربائيًا مزودة بسخانات مع تزويدها، ونظام دعم القطنية بمقعد السائق، خاصية التدليك والتدفئة بالمقاعد الأمامية، وشاشة وسائط 9 بوصات مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آبل كار بلاي، وفرش المقاعد من الجلد “النابا”، و شاشة عدادات 12.3 بوصة، و جنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».