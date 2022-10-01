أسعار سيارات «نيسان صني» تقفز 10 آلاف جنيه خلال أكتوبر.. تعرف على التفاصيل

أخطرت شركة «نيسان مصر» شبكة موزعيها المعتمدين -اليوم- بزيادة أسعار سيارات نيسان صني موديل 2023 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال أكتوبر الحالى.

أسعار نيسان صني

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 261.4 271.4 A/T 282.5 292.5 A/T EX 301 311 A/T SUPER SALOON 312 322 القيمة بألاف جنيه

وتنتمى «صنى» لفئة السيارات السيدان الاقتصادية، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى، بقوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

تقدم سيارات نيسان صنى موديل 2023 فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية»

ودعمت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين- مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- زجاج كهربائى- قفل مركزى – امكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى- عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وزودت سيارات نيسان صنى فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

وتزيد الفئة الأعلى «A/T SUPER SALOON» ببعض التجهزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا- خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب- مكييف هواء أتوماتيك – عدادات متطورة، وغيرها».