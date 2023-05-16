أسعار سيارات «نيسان صني» تتخطى نصف مليون جنيه رسميا

أرسلت شركة «نيسان مصر» لشبكة موزعيها المعتمَدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات نيسان صني موديل 2024 بقيمة 25 ألف جنيه، لتتخطى حاجز نصف المليون جنيه للفئات الأعلى.
أسعار نيسان صني 2024
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|M/T
|423.4
|448.4
|A/T
|454.5
|479.5
|A/T EX
|475
|500
|A/T SUPER SALOON
|489
|514
وتزوَّد «
وتقدم طرازات نيسان صنى فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «2 وسائد هوائية- فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD- نظام إيموبليزر ضد السرقة- عجلة القيادة كهربائية».
ودعمت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين- مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية- مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- زجاج كهربائى- قفل مركزى- إمكانية طى المقاعد الخلفية- مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى- عجلة القيادة متعددة الوظائف- مدخل AUX- مكبرات صوتية- جنوط 15 بوصة، وغيرها».
وتقدم طرازات «صنى» فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية- كاميرا خلفية- زجاج خلفى معتم- إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث- شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس- مدخل USB، وغيرها».