أسعار سيارات نيسان صني المستعملة تبدأ من 100 ألف جنه

من موديلات 2015 حتى 2019

قدرت أسعار سيارات نيسان صني المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، ومنها «هتلاقي، وكونتكت، وأوليكس»، وتراوحت بين 100 و215 ألف جنيه لمختلف الموديلات فى السوق المحلية.

ويذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل، ومنها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، المدة الزمنية لرخصة المركبة».

نيسان صني 2015

تعرض سيارات نيسان صني المستعملة موديل 2015 على منصات التسويق الإلكتروني بسعر يتراوح بين 120 و190 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “نيسان صني 2015” على أن تشمل النحو التالى:

نيسان صني 2016

تباع سيارات نيسان صني المستعملة موديل 2016 على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 120 و195 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات نيسان “صني 2016″، على أن تشمل النحو التالى:

نيسان صني 2017

تراوحت أسعار سيارات نيسان صني المستعملة موديل 2017 المتداولة على منصات التسويق الإلكتروني، بين 130 و200 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “نيسان صني 2017″، على أن تشمل النحو التالى:

نيسان صني 2018

قدرت أسعار سيارات نيسان صني المستعملة موديل 2018 المتداولة على مواقع التسويق والبيع الإلكتروني بقيمة تتراوح بين 120 و210 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضةمن موديلات “نيسانصني 2018″، على أن تشمل النحو التالى:

نيسان صني 2019

تعرض سيارات نيسان صني موديل 2019 على المنصات الإلكترونية بسعر يتراوح بين 130و215 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعرضة من موديلات “نيسان صني 2019″، على أن تشمل النحو التالى:

وينتمى طراز “نيسان صني” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة رباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، يبلغ متوسط استهلاك «صني» من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

الجدير بالذكر أن سيارات نيسان صني المطروحة في السوق المحلية يتم إنتاجها محليًا من قبل شركة “نيسان موتور إيجيبت” في مصنعها التابع لها بمنطقة السادس من أكتوبر.