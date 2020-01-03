أسعار سيارات نيسان سنترا تهبط 5% خلال يناير

تراجعت الفئة الأولى إلى 272 ألف جنيه

خفضت شركة نيسان موتور إيجيبت أسعار سيارات نيسان سنترا بنسب تتراوح 4 و5%، بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالي.

ووفقًا لأسعار “نيسان”، تراجعت أسعار طرازات “سنترا” الفئة الأولى بنسبة 5%، لتصل إلى 272 ألف جنيه خلال الشهر الحالى، بدلًا من 287 ألفًا سابقًا.

وهبطت أسعار سيارات نيسان سنترا الفئة الثانية بنسبة 4.9%، لتبلغ 290 ألف جنيه، مقارنة بنحو 305 آلاف.

وانخفضت أسعار سنترا الفئة الثالثة بنسبة 4% لتصل إلى 328 ألف جنيه، مقابل 343 ألفًا.

وينتمي “سنترا” لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة “116” حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

تعتمد على منظومة الجر الأمامي، التي يمكنها من التسارع مع وضع الثبات حتى 100 كم/ متر، في غضون 10.9 ثانية.