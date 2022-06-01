أسعار سيارات «نيسان سنترا» تقفز 5000 جنيه خلال يونيو

أخطرت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، شبكة موزعيها المعتمَدين، اليوم، بزيادة أسعار سيارات «نيسان سنترا» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «نيسان»، ارتفعت أسعار طرازات «سنترا» الفئة الأولى «Base» إلى 357.5 ألف جنيه، بدلًا من 352.5 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات نيسان سنترا الفئة الثانية «Upper» إلى 375.5 ألف جنيه، مقارنة بنحو 370.5 ألف.

وصعدت أسعار طرازات «سنترا» الفئة الثالثة «Premium without Folding Mirror» إلى 394.4 ألف جنيه، مقابل 389.4 ألف.

وارتفع سعر سيارات «سنترا» الفئة الرابعة «Premium With Folding Mirror» إلى 398.4 ألف جنيه، مقابل 393.4 ألف.

ينتمي طراز «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.