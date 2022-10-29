أسعار سيارات «نيسان سنترا» ترتفع 57 ألف جنيه بعد زيادة الدولار

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت» زيادة أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 37 إلى 57 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

أسعار نيسان سنترا

الفئة السعر السعر الجديد Base 394.5 431.5 Upper 412.5 459.5 Premium without Folding Mirror 431.4 488.4 Premium With Folding Mirror 435.4 492.2 القيمة بالأف جنيه

يأتى ذلك بعد إعلان البنك المركزي، الخميس الماضى، عن تحرير العملة المحلية، مقابل العملات الأجنبية.

وشهدت أسعار العملة الأمريكية “الدولار” ارتفاعات لتلامس 23 جنيهًا، مقارنة بنحو 19.7 جنيه.

وتنتمي «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات نيسان سنترا موديل 2023 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج تدعيم الفرامل BA- نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وزُودت السيارة بمجموعة من التجهيزات؛ من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية- مصابيح امامية حساسة للإضاءة- مصابيح أمامية وخلفية led- زجاج خلفي معتم- إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS- زر تشغيل السيارة بدون مفتاح- مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- قفل مركزي- مسند يد خلفي- جنوط رياضية 16 بوصة».

ودُعمت طرازات «سنترا 2023» ببعض التجهيزات الأخرى؛ من بينها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق- مرايات ضم كهربائية- كاميرا خلفية- شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات- بلوتوث- مدخل AUX- التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».