أسعار سيارات نيسان تيدا المستعملة.. تبدأ من 135 ألف جنيه

تراوحت أسعار سيارات نيسان تيدا المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني منها «كونتكت كار، و أوليكس»، بين 135 و250 ألف جنيه من موديلات 2010 حتى 2015.

ومن المعروف أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعدة عوامل من بينها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار نيسان تيدا المستعملة

قدرت أسعار سيارات نيسان تيدا المستعملة موديل 2010، المعروضة على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 135 و165 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل حالات من طرازات نيسان تيدا المستعمة موديل 2010، على أن تتضمن النحو التالي:

نيسان تيدا موديل 2010

نيسان تيدا موديل 20110

سعر نيسان تيدا موديل 2011

تعرض سيارات نيسان تيدا المستعملة موديل 2011 على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 135 و165 ألف جنيه.

وتبين التفاصيل التالية حالات من طرازات نيسان تيدا المستعملة موديل 2011، على أن تشمل النحو التالي:

سعر نيسان تيدا موديل 2011

أسعار نيسان تيدا مستعملة 2012

تراوحت أسعار سيارات نيسان تيدا المستعملة موديل 2012 المعروضة داخل السوق المحلية، بقيمة تتراوح بين 150 و185 ألف جنيه.

وتشير البيانات التالية إلى حالات من طرازات نيسان تيدا المستعمة موديل 2012، على أن تتضمن النحو التالي:

سعر نيسان تيدا موديل 2012

نيسان تيدا موديل 2012

سعر نيسان تيدا موديل 2013

قدرت أسعار سيارات نيسان تيدا المستعملة موديل 2013 المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني من جانب المستهلكين، بقيمة تتراوح بين 162 و180 ألف جنيه.

وتبين التفاصيل التالية حالات من طرازات نيسان تيدا المستعمة موديل 2013، على أن تشمل النحو التالي:

نيسان تيدا موديل 2013

نيسان تيدا موديل 2013

أسعار نيسان تيدا مستعملة 2014

تباع سيارات نيسان تيدا المستعملة موديل 2014 المعروضة على بعض المنصات الإلكترونية، بسعر يتراوح بين 180 و235 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية حالات من طرازات نيسان تيدا المستعملة موديل 2014، على أن تتضمن النحو التالي:

نيسان تيدا موديل 2014

نيسان تيدا موديل 2014

سعر نيسان موديل 2015

تعرض طرازات نيسان تيدا المستعملة موديل 2015 المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 170 و250 ألف جنيه.

وتشير التفاصيل التالية حالات من مركبات نيسان تيدا المستعملة موديل 2015، على أن تتضمن النحو التالي:

نيسان تيدا موديل 2015