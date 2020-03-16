أسعار سيارات ميني كوبر المستعملة تبدأ من 290 ألف جنيه

من موديلات 2015 حتى 2019

رصدت “المال” أسعار سيارات ميني كوبر المستعملة المعروضة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، ومن أبرزها «كونتكت كار،وأوليكس»، وتراوحت بين 290 و610 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019.

وتتباين أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لعدة عوامل رئيسية منها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار ميني كوبر المستعملة

تراوحت أسعار سيارات ميني كوبر المستعملة موديل 2015، المتداولة على المنصات الإلكترونية، بين 290 و370 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية تفاصيل سيارات ميني كوبر المستعمة موديل 2015، على أن تتضمن النحو التالي:

سعر ميني كوبر موديل 2016

تعرض سيارات ميني كوبر المستعملة موديل 2015 المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 380 و450 ألف جنيه.

وتشير الحالات التالية إلى تفاصيل سيارات ميني كوبر المستعمة موديل 2016، على أن تشمل النحو التالي:

أسعار ميني كوبر موديل2017

تراوحت أسعار طرازات ميني كوبر المستعملة موديل 2017 المعروضة على منصات التسويق الإلكتروني، بين 350 و500 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية تفاصيل سيارات ميني كوبر المستعمة موديل 2017، على أن تتضمن النحو التالي:

أسعار ميني كوبر موديل 2018

تباع سيارات ميني كوبر المستعملة موديل 2018، المتداولة على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 475 و490 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية تفاصيل سيارات ميني كوبر المستعمة موديل 2018، على أن تشمل النحو التالي:

سعر ميني كوبر مستعملة 2019

تراوحت أسعار سيارات ميني كوبر المستعملة موديل 2019 المعروضة من جانب المستهلكين على منصات التسويق الإلكتروني، بين 520 و610 ألف جنيه.

وتبين التفاصيل التالية حالات سيارات ميني كوبر المستعملة موديل 2019، على أن تتضمن النحو التالي:

يذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لأسباب تتعلق بعدة عوامل منها «حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة».