أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر المستعملة تبدأ من 130 ألف جنيه

من موديلات 2013 حتى 2018

قدرت أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر المستعملة المعروضة من جانب مجموعة من المستهلكين على بعض مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، ومنها «هتلاقي، أوليكس، وكونتكت كار»، وتراوحت بين 130 و310 ألف جنيه من موديلات 2013 حتى 2018 داخل السوق المحلية.

يذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعدة عوامل، ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة».

تراوحت أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر المستعملة موديل 2013 المتداولة على منصات البيع والتسويق الالكترونى، بقيمة تتراوح بين 130 و220 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “ميتسوبيشي لانسر 2013″، على أن تشمل النحو التالى

ميتسوبيشي لانسر 2014

تعرض سيارات ميتسوبيشي لانسر المستعملة موديل 2014، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 155 و220 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “ميتسوبيشي لانسر 2014″، على أن تتضمن النحو التالى:

ميتسوبيشى لانسر 2015

تباع سيارات ميتسوبيشى لانسر المستعملة موديل 2015 المعروضة من جانب المستهلكين على منصات البيع الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 163 و270 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “ميتسوبيشي لانسر 2015″، على أن تشمل النحو التالى:

ميتسوبيشي لانسر 2016

قدرت أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر المستعملة موديل 2016 المتداولة من جانب مجموعة من المستهلكين على مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، بقيمة تتراوح بين 165 و290 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المتداولة من موديلات “ميتسوبيشي لانسر 2016″، على أن تتضمن النحو التالى:

ميتسوبيشي لانسر 2017

تباع سيارات ميتسوبيشي لانسر المستعملة موديل 2017 المعروضة على المنصات الإلكترونية، بقيمة تتراوح بين 135 و285 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “ميتسوبيشى لانسر 2017″، على أن تشمل النحو التالى:

ميتسوبيشي لانسر 2018

تراوحت أسعار طرازات ميتسوبيشي لانسر المستعملة موديل 2018 المتداولة من جانب المستهلكين على مواقع البيع والتسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 220 و310 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “ميستوبيشي لانسر 2018″، على أن تتضمن النحو التالي:

وينتمى طراز “ميتسوبيشي لانسر” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 117 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 154 نيوتن/ متر.