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أسعار سيارات ميتسوبيشي أكليبس المستعملة تبدأ من 325 ألف جنيه

من موديلات 2018 حتى 2019
المال - خاص 12:41 م, الخميس, 9 أبريل 20 12:41 م, الخميس, 9 أبريل 20

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تعرض سيارات ميتسوبيشي اكليبس المستعملة من جانب المستهلكين على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، ومنها “أوليكس، وكونتكت، وغيرها»، بسعر يتراوح بين 325 و450 ألف جنيه من موديلات 2018 حتى 2019.

يذكر أن شركة “دايموند موتور” – الوكيل المحلي للعلامة التجارية “ميتسوبيشي” كانت طرحت طراز «ميتسوبيشي اكليبس» لأول مرة عبر 5 فئات في السوق المحلية خلال أبريل 2018.

ومن المعروف أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل، ومن أبرزها “حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها”.

أسعار ميتسوبيشي اكليبس

قدرت أسعار سيارات ميتسوبيشي اكليبس المستعملة موديل 2018، المعروضة على منصات البيع والتسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح 325 و450 ألف جنيه.

ومن الحالات المعروضة على مواقع التسويق الإلكترونية من طرازات ميتسوبيشي اكليبس المستعملة موديل 2018، كالتالي:

ميتسوبيشي اكليبس مستعملة
ميتسوبيشي اكليبس مستعملة
ميتسوبيشي اكليبس مستعملة
ميتسوبيشي اكليبس مستعملة

سعر ميتسوبيشي اكليبس مستعملة

تباع سيارات ميتسوبيشي المستعملة موديل 2019 المتداولة على المنصات الإلكترونية من جانب المستهلكين، بسعر يتراوح بين 330 و440 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية تفاصيل طرازات ميتسوبيشي اكليبس المستعمة موديل 2019:

ميتسوبيشي اكليبس مستعملة
ميتسوبيشي اكليبس مستعملة
ميتسوبيشي اكليبس مستعملة
ميتسوبيشي اكليبس مستعملة

سيارات ميتسوبيشي اكليبس

تقديم شركة “دايموند موتورز“- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “ميتسوبيشي” في مصر، سيارات ميتسوبيشي اكليبس عبر 5 فئات، بقيمة تتراوح بين 380 و510 ألف جنيه خلال الفترة الحالية.

وينتمى طراز ميتسوبيشي اكليبس لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ليولد قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة ثمانى السرعات أوتوماتيك.

وووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، بما يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4405 مم
العرض1805 مم
الارتفاع1685 مم
سعة الشنطة الخلفية378 مم

دعمت طرازات ميتسوبيشي اكليبس بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD”.

ميتسوبيشي اكليبس المستعملة
ميتسوبيشي اكليبس
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بقلم المال - خاص

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