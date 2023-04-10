أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» تكسر حاجز المليون جنيه

أرسلت شركة «دايموند موتورز» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ميتسوبيشي»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في طرازات «ميتسوبيشي» بقيمة تتراوح بين 15 إلى 50 ألف جنيه لبعض الفئات.

وتتوافر 4 طرازات مطروحة من «ميتسوبيشي» فى السوق المحلية هى «إكليبس كروس – إكسباندر – أتراج – ميراج».

وبحسب رصد أجرته “المال” على تطور أسعار سيارات «ميتسوبيشي» فقد شهد طراز «إكليبس كروس» أعلى زيادة سعرية بقيمة بلغت 50 ألف جنيه، لتكسر حاجز المليون للفئة الأعلى.

وتوضح القائمة التالية، أحدث أسعار سيارات ميتسوبيشي في مصر خلال أبريل 2023: