أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» تصل إلى مليون جنيه رسميًا

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلى لـ«ميتسوبيشي»، عن زيادة أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بقيمة بلغت 40 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن « »، وصلت أسعار طرازات «إكسباندر» إلى مليون جنيه للفئة الأعلى.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Midine 900 ألف 940 ألف Highline 960 ألف مليون جنيه

تزود «إكسباندر» بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/متر.

ودعمت السيارة ببعض وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة قيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية».

وتقدم « » ببعض التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، من بينها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – لوحة عدادات – تكييف هواء».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 5 بوصة – مدخل AUX – مدخل USB – وغيرها».

وزودت «إكسباندر» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – حساسات مصابيح امامية – مصابيح خلفية led – أضواء نهارية LED – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم جنوط 16 بوصة».