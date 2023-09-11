أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» تتخطى المليون جنيه رسميًا

ارتفعت أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بقيمة بلغت 40 ألف جنيه خلال سبتمبر الحالى، لتتخطى حاجز المليون جنيه للفئة الأعلى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلى لـ«ميتسوبيشي» في مصر.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Midine 940 ألف 980 ألف Highline مليون جنيه مليون و40 ألف القيمة بالألف جنيه

و تقدم طرازات «إكسباندر» بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

وزودت السيارة ببعض وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة قيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية».

ودعمت «إكسباندر» ببعض التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، من بينها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – لوحة عدادات – تكييف هواء».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 5 بوصة – مدخل AUX – مدخل USB – وغيرها».

وزودت «إكسباندر» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – حساسات مصابيح أمامية – مصابيح خلفية led – أضواء نهارية LED – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم جنوط 16 بوصة».