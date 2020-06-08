أسعار سيارات كيا سيراتو المستعملة تبدأ من 110 ألف جنيه

من موديلات 2015 حتى 2019

رصدت «المال» أسعار سيارات كيا سيراتو المستعملة المتداولة من جانب المستهلكين على بعض مواقع البيع والتسويق الإلكترونى ومنها «هتلاقي، وأوليكس، وكونتكت كار»، وتراوحت بين 110 و355 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019.

يشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعدة عوامل، ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة».

كيا سيراتو 2015

تعرض سيارات كيا سيراتو المستعملة موديل 2015، على منصات البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 110 و300 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “كيا سيراتو 2015″، على أن تتضمن النحو أن التالى:

كيا سيراتو 2016

قدرت أسعار سيارات كيا سيراتو المستعملة موديل 2016 المعروضة على مواقع البيع الإلكترونى، بقيمة تتراوح بين 150 و285 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “كيا سيراتو 2016″، على أن تشمل النحو التالى:

كيا سيراتو 2017

تراوحت أسعار سيارات كيا سيراتو المستعملة موديل 2017 المتداولة من جانب مجموعة من المستهلكين، على مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، بقيمة تدور بين 227 و315 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “كيا سيراتو 2017″، على أن تتضمن النحو التالى:

كيا سيراتو 2018

تباع سيارات كيا سيراتو موديل 2018، المعروضة على منصات البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 230 و320 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “كيا سيراتو 2018″، على أن تشمل النحو التالى:

كيا سيراتو 2019

تعرض سيارات كيا سيراتو المستعملة موديل 2019، المتداولة من جانب المستهلكين على منصات البيع والتسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 265 و355 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “كيا سيراتو 2019″، على أن تتضمن النحو التالى:

أسعار كيا سيراتو 2020

تقدم شركة “الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات” «EIT»- الوكيل المحلى للعلامة التجارية “كيا” فى مصر، سيارات “كيا سيراتو 2020” الفئة الاولى بسعر 299.9 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية بنحو 329.9 ألفًا، وسعرت الفئة الثالثة بقيمة 359.9 ألفًا، وحددت الفئة الرابعة بـ389.9 ألفًا فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «كيا سيراتو» لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.