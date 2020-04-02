أسعار سيارات «كيا سيد» المستعملة تبدأ من 165 ألف جنيه

من موديلات 2016 حتى 2019

رصدت “المال” أسعار سيارات «كيا سيد» المستعملة المعروضة على بعض منصات التسويق الإلكتروني، ومن أبرزها «أوليكس، وكونتكت كار»، بقيمة تتراوح بين 165 و300 ألف جنيه من موديلات 2016 حتى 2019.

يُشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل الرئيسية، ومنها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها”.

أسعار سيارات كيا سيد

تعرض سيارات كيا سيد المستعملة موديل 2016، على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 165 و280 ألف جنيه.

وتشير الحالات التالية إلى تفاصيل طرازات كيا سيد المستعملة موديل 2016:

سعر كيا سيد 2017

تباع طرازات كيا سيد المستعملة موديل 2017 المعروضة على منصات البيع والتسوق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 240 و295 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية تفاصيل طرازات كيا سيد موديل 2017، على أن تشمل النحو التالي:

كيا سيد موديل 2018

قدرت أسعار سيارات كيا سيد المستعملة موديل 2018 المتداولة على مواقع التسويق الإلكتروني بقيمة بلغت 275 ألف جنيه.

وتوضح الحالة التالية تفاصيل طرازات كيا سيد المستعملة موديل 2018:

كيا سيد 2019

قدرت أسعار طرازات كيا سيد المستعملة موديل 2019 على منصات التسويق الإلكتروني من جانب المستهلكين، بسعر يصل إلى 300 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية تفاصيل «كيا سيد» المستعملة موديل 2019، على أن تتضمن النحو التالي:

مواصفات كيا سييد

وينتمي طراز «كيا سيد» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة 130 “حصان، وعزم أقصى للدوران 164 نيوتن / متر، يتصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، فإن السيارة تعتمد على منظومة الجرّ الأمامي، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية.