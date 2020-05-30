أسعار سيارات كيا بيكانتو المستعملة تبدأ من 130 ألف جنيه

من موديلات 2013 حتى 2018

قدرت “المال” أسعار سيارات كيا بيكانتو المستعملة المعروضة من جانب مجموعة من المستهلكين على بعض مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، ومنها «أوليكس، وكونتكت كار»، وتراوحت بين 130 و212 ألف جنيه من موديلات 2013 حتى 2018.

يذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعدة عوامل رئيسية من أبرزها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة».

كيا بيكانتو 2013

تعرض سيارات كيا بيكانتو المستعملة موديل 2013 على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 135 و170 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “كيا بيكانتو 2013″، على أن تشمل النحو التالى:

كيا بيكانتو 2014

تراوحت أسعار سيارات كيا بيكانتو المستعملة موديل 2014، المتداولة على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 137 و160 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من سيارات “كيا بيكانتو 2014″، على أن تتضن النحو التالى:

كيا بيكانتو 2015

تقدم سيارات كيا بيكانتو المستعملة موديل 2015 من جانب المستهلكين على منصات البيع الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 130 و185 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المتداولة من “كيا بيكانتو 2015″، على أن تشمل النحو التالى:

كيا بيكانتو 2016

قدرت أسعار سيارات كيا بيكانتو موديل 2016، المعروضة على مواقع البيع والتسويق الالكترونى، بقيمة تتراوح بين 175 و190 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “كيا بيكانتو 2016″، على أن تتضمن النحو التالى:

كيا بيكانتو 2017

تباع سيارات كيا بيكانتو موديل 2017، على منصات التسويق الالكترونى، بسعر يتراوح بين 190 و195 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من موديلات “كيا بيكانتو 2017″، على أن تتضمن النحو التالى:

أسعار كيا بيكانتو 2018

تقدم سيارات كيا بيكانتو المستعملة موديل 2018 من جانب المستهلكين على مواقع البيع والتسويق الإلكتروني، بسعر يصل إلى 212 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “كيا بيكانتو 2018″، على أن تشمل النحو التالي:

وينتمى طراز «كيا بيكانتو» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ليولد قوة 87 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 122 نيوتن متر.