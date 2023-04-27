أسعار سيارات «كيا اكسيد» تقفز إلى مليون جنيه

أخطرت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا»، شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار سيارات كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 240 إلى 250 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

أسعار كيا اكسيد 2022

الفئة السعر القديم السعر الجديد High line 699.9 949.9 TOP Line 759.9 999.9 القيمة بألالف جنيه

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» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 160 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 253 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارات «كيا اكسيد» موديل 2022 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد، وسائر هوائية، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة تدعيم الفرامل، والتحكم الإلكتروني بالثبات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومانع إدارة المحرك».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مثبت سرعة، ومصابيح أمامية LED بعدسة ثنائية الإضاءة تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح ضباب، حساسات مطر، ومرايات جانبية كهربائية، وحواجز أتربة، زجاج مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، وتحكم عن بعد في غلق وفتح السيارة، وإمكانية تغير نظام القيادة، وكاميرا خلفية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مكيف هواء مع وجود مخارج خلفية، وشاشة عدادات ملونة 4.2 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، و 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومخرج USB مدخل AUX، وبلوتوث، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، مرآة ذاتية التعتيم، ومسند يد أمامى من الجلد، والتحكم في ارتفاع مستوى المقاعد الأمامية، وغيرها».

وتزود – الفئة الثانية – ببعض التجهيزات والمواصفات الإضافية ومنها «حساسات ركن خلفية، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وإشارات بالمرايات الجانبية LED، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك، وتحكم كهربائي في فتح وغلق الشنطة الخلفية، وشاحن لاسلكي للهواتف، ومكيف هواء ثنائي التبريد، وشبكة أمامية بالكروم اللامع، ودواسات ألمنيوم معدنية، وفرش داخلي باللون الأصفر، وغيرها».