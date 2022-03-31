أخطرت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فيات» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «فيات 500» بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

صعدت أسعار طرازات «فيات 500» الفئة الأولى«Panorama» إلى 375 ألف جنيه، بدلًا من 340 ألفًا سابقًا.

ارتفعت أسعار سيارات «فيات 500» الفئة الثانية «CABRIO» إلى 415 ألف جنيه، مقابل 380 ألفًا.

وزودت «فيات 500» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يخرج قوة قدرها 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة خماسى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «فيات»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زُودت سيارات «فيات 500» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «عدد 7 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودُعمت بمجموعة من التجيهزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات ركن خلفية، وشاشة وسائط وسائط تعمل باللمس 7 بوصة، ومكيف هواء أتوماتيك، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط 15 بوصة، وغيرها».