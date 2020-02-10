أسعار سيارات فولكس فاجن تيجوان تهبط 56 ألف جنيه (صور)

تراجعت أسعار الفئة الأولى إلى 529 ألف جنيه، بدلًا من 555 ألفًا

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل العلامة التجارية فولكس فاجن فى مصر، منذ قليل، تخفيض أسعار سيارات فولكس فاجن تيجوان موديل 2020، بقيمة تتراوح بين 269 و56 ألف جنيه لمختلف الفئات.

تراجعت أسعار سيارات فولكس فاجن تيجوان الفئة الأولى «Basic» إلى 529 ألف جنيه، بدلًا من 555 ألفًا سابقًا.

وانخفضت أسعار طرازات فولكس فاجن تيجوان الفئة الثانية «H/L» إلى 579 ألف جنيه، مقارنة بنحو 605 آلاف.

وهبطت أسعار سيارات “تيجوان” الفئة الثالثة «T/L» إلى 639 ألف جنيه، مقابل 695 ألف جنيه.

وينتمى طراز «تيجوان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «suv»، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1400 سي سي تربو، ليولد قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم، فى مدة زمنية 9.2 ثانية، مزودة بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم. فولكس فاجن تيجوان 2020

مواصفات فولكس فاجن تيجوان

زودت سيارات فولكس فاجن تيجوان 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP.

وتحتوي على جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك.