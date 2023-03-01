أسعار سيارات «فورد فوكاس» تقفز 35 ألف جنيه في مارس

أرسلت شركة «أوتو جميل»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فورد»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة والتي تضمنت زيادات في أسعار سيارات فورد فوكاس بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الحالي.

أسعار فورد فوكاس 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Trend 740 775 Connected 4 DR 770 805 Connected 5 DR 760 795 Titanium 4 DR 805 840 Titanium 5 DR 800 835 القيمة بألالف جنيه

وتنتمى «فوكاس» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.