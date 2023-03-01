أسعار سيارات «فورد فوكاس» تقفز 35 ألف جنيه في مارس

أرسلت شركة «أوتو جميل»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فورد»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة والتي تضمنت زيادات في أسعار سيارات فورد فوكاس بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الحالي.
أسعار فورد فوكاس 2023
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Trend
|740
|775
|Connected 4 DR
|770
|805
|Connected 5 DR
|760
|795
|Titanium 4 DR
|805
|840
|Titanium 5 DR
|800
|835
وتنتمى «فوكاس» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.
ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.