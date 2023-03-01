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أسعار سيارات «فورد فوكاس» تقفز 35 ألف جنيه في مارس

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قفزت إلى 840 ألف جنيه

أسعار سيارات «فورد فوكاس» تقفز 35 ألف جنيه في مارس
المال - خاص

المال - خاص

7:49 م, الأربعاء, 1 مارس 23

أرسلت شركة «أوتو جميل»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فورد»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة والتي تضمنت زيادات في أسعار سيارات فورد فوكاس بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الحالي.

أسعار فورد فوكاس 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Trend740775
Connected 4 DR770805
Connected 5 DR760795
Titanium 4 DR805840
Titanium 5 DR800835
القيمة بألالف جنيه

وتنتمى «فوكاس» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

المال - خاص

المال - خاص

7:49 م, الأربعاء, 1 مارس 23