سيــارات

أسعار سيارات «فورد فوكاس» ترتفع 10 آلاف جنيه خلال أكتوبر

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 360 إلى 470 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 4:47 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 4:47 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة «أوتو جميل» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فورد» فى مصر، زيادة أسعار سيارات «فورد فوكاس» بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال أكتوبر الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «فورد»، صعدت أسعار طرازات «فوكاس» الفئة الأولى «Trend» إلى 360 ألف جنيه، بدلًا من 350 ألفًا.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «بيجو 5008» موديل 2022

وارتفعت أسعار سيارات «فورد فوكاس» الفئة الثانية «Connected 4DR» إلى 390 ألف جنيه، مقابل 380 ألفًا.

وارتفعت أسعار طرازات «فوكاس» الفئة الثالثة «Connected 5 Doors» بقيمة 380 ألف جنيه، مقابل 370 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات «فوكاس» الفئة الرابعة «Titanium» بنحو 425 ألف جنيه، مقابل 415 ألفًا.

وحددت أسعار طرازات «فوكاس» الفئة الخامسة «Titanium X» بقيمة بلغت 470 ألف جنيه، مقابل 465 ألفًا.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2022

ينتمي طراز «فوكاس» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

سعر ومواصفات «فيات تيبو» موديل 2022

أحمد عوض 1:02 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

انكماش محدود فى حصة «تويوتا كورولا» من «الطرازات» تركية المنشأ

أحمد شوقي 6:08 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

«المنصور» تخطر الموزعين بنقص «شيفروليه أوبترا»

أحمد عوض 6:05 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

مبيعات السيارات الصينية ترتفع إلى %23.2

أحمد عوض 6:01 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

أزمة الرقائق العالمية تهبط بمبيعات السيارات في الصين إلى مليوني مركبة خلال سبتمبر

أحمد فراج 1:21 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

الرئيس الشرفي لسوق أميك: «الأوفر برايس» سوق سوداء في تجارة السيارات

المال - خاص 1:14 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21