أسعار سيارات «فورد فوكاس» ترتفع 10 آلاف جنيه خلال أكتوبر

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 360 إلى 470 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت شركة «أوتو جميل» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فورد» فى مصر، زيادة أسعار سيارات «فورد فوكاس» بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال أكتوبر الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «فورد»، صعدت أسعار طرازات «فوكاس» الفئة الأولى «Trend» إلى 360 ألف جنيه، بدلًا من 350 ألفًا.

وارتفعت أسعار سيارات «فورد فوكاس» الفئة الثانية «Connected 4DR» إلى 390 ألف جنيه، مقابل 380 ألفًا.

وارتفعت أسعار طرازات «فوكاس» الفئة الثالثة «Connected 5 Doors» بقيمة 380 ألف جنيه، مقابل 370 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات «فوكاس» الفئة الرابعة «Titanium» بنحو 425 ألف جنيه، مقابل 415 ألفًا.

وحددت أسعار طرازات «فوكاس» الفئة الخامسة «Titanium X» بقيمة بلغت 470 ألف جنيه، مقابل 465 ألفًا.

ينتمي طراز «فوكاس» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.