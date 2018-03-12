أسعار سيارات فان بعد الزيادات الأخيرة خلال مارس

المال - خاصرصدت "المال" قائمة أسعار سيارات الفان اﻷكثر انتشارا بالسوق؛ بعد الزيادات اﻷخيرة التى أقرتها الشركات خلال مارس الحالى؛ إذ ارتفعت بمقدار يتراوح ما بين 7 و15 ألف جنيه بمختلف الفئات.** أسعار شيفروليه N300وصعدت أسعار سيارات شيفروليه "N300" الفئة اﻷولى "pour" إلى 167 ألفا و250 جنيها

المال – خاص

رصدت “المال” قائمة أسعار سيارات الفان اﻷكثر انتشارا بالسوق؛ بعد الزيادات اﻷخيرة التى أقرتها الشركات خلال مارس الحالى؛ إذ ارتفعت بمقدار يتراوح ما بين 7 و15 ألف جنيه بمختلف الفئات.

** أسعار شيفروليه N300

وصعدت أسعار سيارات شيفروليه “N300” الفئة اﻷولى “pour” إلى 167 ألفا و250 جنيها مقابل

160 ألفا و250 جنيها، ووصلت أسعار الفئة الثانية” POUR + AC” إلى 170 ألفا و300 جنيها بدلاً من 163 الفا و300 جنيها، كما ارتفعت أٍسعار شيفروليه “N300” الفئة الثالثة “الكاملة” إلى 177 ألفا و100 جنيها مقارنة بـ 168 الفا و100 جنيها، وبلغت أسعار الفئة اﻷعلى نحو 178 ألفا و150 جنيها مقابل 169 الفا و150 جنيها.

** أسعار كارى Q22

قفزت أسعار سيارات الـ “كارى Q22” بمقدار 20 ألف جنيه – لتصل إلى 150 ألف خلال مارس الحالي، مقارنة بـ 130 ألف خلال الشهر الماضي.

** أسعار سوزوكى VAN

استقرت أسعار سوزوكى “SUZUKI – VAN” عند مستوى 137 ألف جنيه خلال مارس الحالى.

يذكر أن شركة مودرن موتورز الوكيل الحصرى لسيارات سوزوكى، أقرت زيادة أسعار “SUZUKI – VAN” – بمقدار 15 ألف جنيه الشهر الماضى.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” لشهر يناير الماضي؛ استحوذت السيارة سوزوكى “SUZUKI – VAN” على حصة سوقية 8.3% بعد تمكنها من بيع 45 وحدة سيارة ،وسجلت مبيعات “شيفروليه N300” حصة 27.7% مسجلة 150 سيارة، وبلغت مبيعات “كارى Q22” نحو 40 وحدة بحصة 7.4%.

ويوضح الجدول التالى، قائمة أسعار سيارات الفان اﻷكثر مبيعًا بالسوق:

العلامة السيارة أسعار فبراير أسعار مارس مقدار الزيادة المبيعات SUZUKI VAN 137.000 137.000 – 45 Chevrolet N300 160.250 163.300 168.100 169.150 167.250 170.300 177.100 178.150 7.000 7.000 9.000 9.000 150 Karry Q22 130.000 150.000 15.000 40

إعداد – المال المصدر: وكلاء السيارات