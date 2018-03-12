سيــارات

أسعار سيارات فان بعد الزيادات الأخيرة خلال مارس

المال - خاصرصدت "المال" قائمة أسعار سيارات الفان اﻷكثر انتشارا بالسوق؛ بعد الزيادات اﻷخيرة التى أقرتها الشركات خلال مارس الحالى؛ إذ ارتفعت بمقدار يتراوح ما بين 7 و15 ألف جنيه بمختلف الفئات.** أسعار شيفروليه N300وصعدت أسعار سيارات شيفروليه "N300" الفئة اﻷولى "pour" إلى 167 ألفا و250 جنيها
1:03 م, الأثنين, 12 مارس 18 1:03 م, الأثنين, 12 مارس 18

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المال – خاص

رصدت “المال” قائمة أسعار سيارات الفان اﻷكثر انتشارا بالسوق؛ بعد الزيادات اﻷخيرة التى أقرتها الشركات خلال مارس الحالى؛ إذ ارتفعت بمقدار يتراوح ما بين 7 و15 ألف جنيه بمختلف الفئات.

** أسعار شيفروليه N300

وصعدت أسعار سيارات شيفروليه “N300” الفئة اﻷولى “pour” إلى 167 ألفا و250 جنيها مقابل

160 ألفا و250 جنيها، ووصلت أسعار الفئة الثانية” POUR + AC” إلى 170 ألفا و300 جنيها بدلاً من 163 الفا و300 جنيها، كما ارتفعت أٍسعار شيفروليه “N300” الفئة الثالثة “الكاملة” إلى 177 ألفا و100 جنيها مقارنة بـ 168 الفا و100 جنيها، وبلغت أسعار الفئة اﻷعلى نحو 178 ألفا و150 جنيها مقابل 169 الفا و150 جنيها.

** أسعار كارى Q22

قفزت أسعار سيارات الـ “كارى Q22” بمقدار 20 ألف جنيه – لتصل إلى 150 ألف خلال مارس الحالي، مقارنة بـ 130 ألف خلال الشهر الماضي.

** أسعار سوزوكى VAN

استقرت أسعار سوزوكى “SUZUKI – VAN” عند مستوى 137 ألف جنيه خلال مارس الحالى.

يذكر أن شركة مودرن موتورز الوكيل الحصرى لسيارات سوزوكى، أقرت زيادة أسعار “SUZUKI – VAN” – بمقدار 15 ألف جنيه الشهر الماضى.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” لشهر يناير الماضي؛ استحوذت السيارة سوزوكى “SUZUKI – VAN” على حصة سوقية 8.3% بعد تمكنها من بيع 45 وحدة سيارة ،وسجلت مبيعات “شيفروليه N300” حصة 27.7% مسجلة 150 سيارة، وبلغت مبيعات “كارى Q22” نحو 40 وحدة بحصة 7.4%.

ويوضح الجدول التالى، قائمة أسعار سيارات الفان اﻷكثر مبيعًا بالسوق:

العلامة

السيارة

أسعار فبراير

أسعار مارس

مقدار الزيادة

المبيعات

SUZUKI

VAN

137.000

137.000

45

Chevrolet

N300

160.250

163.300

168.100

169.150

167.250

170.300

177.100

178.150

7.000

7.000

9.000

9.000

150

Karry

Q22

130.000

150.000

15.000

40

 إعداد – المال                                المصدر: وكلاء السيارات

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