أسعار سيارات «شيفروليه ماليبو» تتراجع 40 ألف جنيه

تراجعت الفئة الأولى «LS» إلى 339 ألفًا و990 جنيهًا

قررت شركة “المنصور للسيارات”- الوكيل الحصري للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وMG”، تخفيض أسعار سيارات «شيفروليه ماليبو» بقيمة تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي.

وقدرت أسعار سيارات شيفروليه ماليبو الفئة الأولى «LS» بقيمة 339 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 369 ألفًا و990 جنيهًا.

وتراجعت أسعار طرازات “ماليبو” الفئة الثانية «LT» إلى 359 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 399 ألفًا و990 جنيهًا.

وانخفضت أسعار سيارات “ماليبو” الفئة الثالثة «premier» إلى 399 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 429 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمى طراز «شيفروليه ماليبو» لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سادسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.