أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» تكسر حاجز المليون جنيه

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 100 إلى 140 ألف جنيه ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار شيفروليه كابتيفا

الفئة السعر القديم السعر الجديد LS 880 980 ألف LT 900 مليون جنيه Premmiere 950 مليون و90 ألف Premmiere – ذات الـ7 مقاعد 970 مليون و110 آلاف القيمة بألالف جنيه

تزود طرازات «

» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر «تيربو»، ينتج قوة 148 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.