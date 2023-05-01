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أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» تكسر حاجز المليون جنيه

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أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» تكسر حاجز المليون جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

12:00 م, الأثنين, 1 مايو 23

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 100 إلى 140 ألف جنيه ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار شيفروليه كابتيفا

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
LS880980 ألف
LT900مليون جنيه
Premmiere950مليون و90 ألف
Premmiere – ذات الـ7 مقاعد970مليون و110 آلاف
القيمة بألالف جنيه

تزود طرازات «

كابتيفا
» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر «تيربو»، ينتج قوة 148 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أحمد عوض

أحمد عوض

12:00 م, الأثنين, 1 مايو 23