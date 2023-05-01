أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» تكسر حاجز المليون جنيه

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 100 إلى 140 ألف جنيه ألف جنيه لمختلف الفئات.
أسعار شيفروليه كابتيفا
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|LS
|880
|980 ألف
|LT
|900
|مليون جنيه
|Premmiere
|950
|مليون و90 ألف
|Premmiere – ذات الـ7 مقاعد
|970
|مليون و110 آلاف
تزود طرازات «
وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.